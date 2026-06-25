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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 25 de junio, partidos, resultados y la definición de los grupos

Tras una jornada llena de sentencias, la última fecha de la fase regular continúa este jueves con seis encuentros que seguirán llenando el cuadro de los 16avos de final

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse

El Mundial 2026 sigue su curso y este miércoles presenta seis duelos que prometen mantener la emoción a flor de piel. La fase de grupos, poco a poco, llega a su fin y con ella se empiezan a confirmar cuáles serán las selecciones presentes en los 16avos de final.

El miércoles, México hizo historia al golear 3-0 a República Checa y finalizar como puntero del grupo A con puntaje ideal, algo que jamás había ocurrido en la historia de la Copa del Mundo. Con un mix entre titulares y suplentes, aplastaron al conjunto europeo. Chaves, Quiñones y Fidalgo anotaron los goles. El Memo Ochoa ingresó los últimos 15 minutos para disputar su sexto Mundial y se llevó todo el cariño de los hinchas en el Estadio Ciudad de México.

La selección colombiana, por su parte, regresó a las prácticas en Guadalajara luego del triunfo 1-0 ante la RD Congo. La sesión contó con los futbolistas que no sumaron minutos en la segunda jornada. Néstor Lorenzo analiza si rotará el equipo de cara al duelo frente a Portugal.

Argentina, por su parte, vive un clima distendido y de felicidad en la concentración en Kansas. Luego de la victoria 2-0 contra Austria, el plantel volvió a los entrenamientos con una jornada marcada a fuego por la celebración del cumpleaños 39 de Lionel Messi. Scaloni continúa meditando cómo será el once que parará contra Jordania.

Por último, España sigue ultimando detalles de cara al encuentro frente a Uruguay. Luis de la Fuente mantiene tres incógnitas en su formación: el lateral derecho (Pedro Porro o Marcos Llorente), el mediocampo (Dani Olmo o Fabián Ruiz) y una opción en el ataque (Álex Baena o Nico Williams).

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:13 hsHoy

Memo Ochoa recibe el Legacy Patch de la FIFA en el México vs Chequia del Mundial 2026

El guardameta se convirtió en el único portero mexicano en portar el distintivo y lo recibió en su última noche como mundialista

El guardameta se convirtió en el único portero mexicano en portar el Legacy Patch de la FIFA, un parche que solo se entrega a quienes han pisado la cancha en una Copa del Mundo. Lo recibió en su última noche como mundialista. REUTERS/Annegret Hilse
El guardameta se convirtió en el único portero mexicano en portar el Legacy Patch de la FIFA, un parche que solo se entrega a quienes han pisado la cancha en una Copa del Mundo. Lo recibió en su última noche como mundialista. REUTERS/Annegret Hilse

Guillermo Ochoa recibió el Legacy Patch de la FIFA durante el partido entre México y República Checa en el Mundial 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México, y se convirtió en el único portero mexicano en obtener ese reconocimiento junto a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer.

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09:48 hsHoy

El emotivo mensaje de Lionel Messi en los últimos minutos de su cumpleaños N° 39: el video que compartió

El capitán argentino retribuyó todo el cariño que recibió en un día muy especial. Se dedicó a mirar los mensajes de la gente y disfrutó de la sorpresa de sus compañeros

El video de Messi agradeciendo el cariño de la gente, su familia y sus compañeros

Lionel Messi cumplió 39 años en medio del Mundial 2026. Fue un día muy especial para el capitán argentino, que al final de la jornada en el búnker de Kansas retribuyó todo el afecto que recibió. Les habló a su familia, a sus compañeros, a su país y a todo el mundo, y compartió un video con la sorpresa que le dio la Selección.

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09:48 hsHoy

Neymar volvió a jugar para Brasil tras 981 días: toques precisos y llanto al encontrarse con sus hijos en su debut en el Mundial

El delantero entró en el segundo tiempo de la goleada de Brasil 3-0 ante Escocia por la tercera fecha del Grupo C. Las mejores imágenes

Neymar debutó en el Mundial 2026. El astro brasileño ingresó en la goleada de su selección 3-0 sobre Escocia, un resultado que dejó al equipo de Carlo Ancelotti en la cima del Grupo C con siete puntos. Este encuentro marcó el regreso del delantero tras más de un mes sin jugar por una lesión en el gemelo derecho y a casi mil días sin ponerse la Verdeamarela.

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09:47 hsHoy

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana aseguró el liderato del Grupo A después de ganar sus tres partidos y meter un 3-0 ante República Checa en el Azteca

Por primera vez en su historia, México termina la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto, tras vencer 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca.

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09:47 hsHoy

Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur: gol y resumen del partido

El equipo africano hizo historia gracias al gol de Thapelo Maseko en el segundo tiempo. Terminó segundo del grupo A con cuatro unidades, solo superado por el anfitrión, México

Mundial 2026 - Sudáfrica 1 - Corea 0

Sudáfrica clasificó a la segunda fase de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Lo hizo al vencer 1-0 a Corea del Sur en la tercera fecha Mundial 2026, con gol de Thapelo Maseko en el Estadio de Monterrey. La obligación estaba del lado de ambos equipos, que necesitaban un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificación. Corea del Sur intentó imponer su velocidad por las bandas y su capacidad de presión, mientras Sudáfrica buscó hacerse fuerte desde la intensidad física y las transiciones rápidas.

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09:47 hsHoy

Tras la clasificación de Brasil y México como líderes, así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo se puso al rojo vivo con el inicio de la última fecha en la fase de grupos

Las principales figuras luchan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las principales figuras luchan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles arrancó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la victoria de Brasil ante Escocia, que le aseguró la cima de su grupo, y el destacado regreso de Neymar, mientras que Marruecos sufrió para vencer a una eliminada Haití. Además, Bosnia permanece a la expectativa tras dejar afuera a Qatar y Suiza le ganó el cruce de líderes a Canadá para terminar como puntero del Grupo B. En último turno, México cerró su liderazgo en el Grupo A con una goleada frente a República Checa y Sudáfrica dio el golpe porque derrotó a Corea del Sur y avanzó en el segundo escalón de esa zona.

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09:32 hsHoy

Los partidos del día: 25 de junio

Ecuador vs. Alemania

  • México: 15:00
  • Colombia: 15:00
  • Argentina: 17:00
  • España: 22:00

-

Curazao vs. Costa de Marfil

  • México: 15:00
  • Colombia: 15:00
  • Argentina: 17:00
  • España: 22:00

-

Japón vs. Suecia

  • México: 18:00
  • Colombia: 18:00
  • Argentina: 20:00
  • España: 01:00 (viernes)

-

Túnez vs. Países Bajos

  • México: 18:00
  • Colombia: 18:00
  • Argentina: 20:00
  • España: 01:00 (viernes)

-

Paraguay vs. Australia

  • México: 21:00
  • Colombia: 21:00
  • Argentina: 23:00
  • España: 04:00 (viernes)

-

Turquía vs. Estados Unidos

  • México: 21:00
  • Colombia: 21:00
  • Argentina: 23:00
  • España: 04:00 (viernes)

-

Este 25 de junio se juegan seis encuentros que definen los grupos del Mundial (REUTERS/Simon Fearn-Imagn Images)
Este 25 de junio se juegan seis encuentros que definen los grupos del Mundial (REUTERS/Simon Fearn-Imagn Images)

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