Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 25 de junio, partidos, resultados y la definición de los grupos

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse

El Mundial 2026 sigue su curso y este miércoles presenta seis duelos que prometen mantener la emoción a flor de piel. La fase de grupos, poco a poco, llega a su fin y con ella se empiezan a confirmar cuáles serán las selecciones presentes en los 16avos de final.

El miércoles, México hizo historia al golear 3-0 a República Checa y finalizar como puntero del grupo A con puntaje ideal, algo que jamás había ocurrido en la historia de la Copa del Mundo. Con un mix entre titulares y suplentes, aplastaron al conjunto europeo. Chaves, Quiñones y Fidalgo anotaron los goles. El Memo Ochoa ingresó los últimos 15 minutos para disputar su sexto Mundial y se llevó todo el cariño de los hinchas en el Estadio Ciudad de México.

La selección colombiana, por su parte, regresó a las prácticas en Guadalajara luego del triunfo 1-0 ante la RD Congo. La sesión contó con los futbolistas que no sumaron minutos en la segunda jornada. Néstor Lorenzo analiza si rotará el equipo de cara al duelo frente a Portugal.

Argentina, por su parte, vive un clima distendido y de felicidad en la concentración en Kansas. Luego de la victoria 2-0 contra Austria, el plantel volvió a los entrenamientos con una jornada marcada a fuego por la celebración del cumpleaños 39 de Lionel Messi. Scaloni continúa meditando cómo será el once que parará contra Jordania.

Por último, España sigue ultimando detalles de cara al encuentro frente a Uruguay. Luis de la Fuente mantiene tres incógnitas en su formación: el lateral derecho (Pedro Porro o Marcos Llorente), el mediocampo (Dani Olmo o Fabián Ruiz) y una opción en el ataque (Álex Baena o Nico Williams).

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.