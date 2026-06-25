Creció la cantidad de porteños con más de un empleo: cuánto ganan y cuántas horas trabajan por semana

El 76,5% de quienes tienen más de una ocupación son asalariados en su empleo principal, mientras que en la segunda ocupación el 43,7% trabaja de manera independiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cada vez más trabajadores combinan dos o más empleos para sostener sus ingresos. El fenómeno del pluriempleo, que mide la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), registró en el primer trimestre de 2026 un nuevo incremento interanual y volvió a quedar en el centro del panorama laboral porteño.

Según el informe, el 13% de la población ocupada de la Ciudad tiene más de una ocupación. En términos absolutos, se trata de 206.000 personas, lo que representa un crecimiento del 4,8% respecto al mismo período del año anterior, cuando ese número era de 197.000.

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La carga horaria que implica sostener más de un empleo es significativa. Quienes trabajan en más de una ocupación dedican, en promedio, 48 horas semanales al conjunto de sus actividades laborales, contra las 37 horas que trabaja en su ocupación principal el conjunto de la población ocupada. De esas 48 horas, 15 corresponden en promedio a la ocupación o las ocupaciones secundarias.

El ingreso del segundo empleo

El promedio de ingresos de las ocupaciones secundarias se ubica en $700.694, aunque la mitad de quienes las ejercen gana $500.000 o menos. El informe aclara que estos valores no son directamente comparables con los de la ocupación principal, dado que en la declaración de ingresos secundarios no se discrimina el aguinaldo.

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El ingreso promedio de las ocupaciones secundarias fue de $700.694 en el primer trimestre de 2026, aunque la mitad de quienes las ejercen cobró $500.000 o menos en el período. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ocupación principal, en tanto, las personas con más de una ocupación trabajan en promedio 33,5 horas semanales, es decir, algo menos que la población ocupada en general. En el 76,7% de los casos, la ocupación principal es la que genera el mayor ingreso. En el 10,2% restante, es el segundo empleo el que reporta más dinero, y en el 13,1% de los casos alguna de las dos ocupaciones no generó ingresos en el período.

Más varones que mujeres

La composición por sexo del pluriempleo mostró un cambio en el último año. En el primer trimestre de 2026, el 54,1% de quienes tienen más de una ocupación son varones y el 45,9% son mujeres. La relación era inversa en el primer trimestre de 2025, cuando las mujeres representaban el 56,8% de ese grupo y los varones el 43,2%.

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En cuanto a la categoría ocupacional, el 76,5% de las personas con pluriempleo son asalariadas en su ocupación principal, mientras que el 22,3% son trabajadores por cuenta propia. En la segunda ocupación, el 44,8% reviste categoría asalariada y el 43,7% trabaja de manera independiente —como cuenta propia o patrón—.

El mercado laboral porteño

El dato del pluriempleo se enmarca en un mercado de trabajo que, según el informe, mantuvo estables las tasas de desocupación y subocupación respecto al mismo trimestre de 2025. La Ciudad registró 1.592.000 personas ocupadas en los primeros tres meses de este año, de las cuales el 74,9% son asalariadas.

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Las mujeres porteñas ganaron en promedio 17,2% menos que los varones en su ocupación principal durante el primer trimestre de 2026. (EFE)

Los ingresos laborales crecieron 35,5% en términos interanuales, por encima de los ingresos no laborales (31,8%), pero el informe señala que los sueldos de la población asalariada —que tuvieron una suba del 31%— quedaron por debajo de la inflación medida por el IPC de CABA, que acumuló un alza de 32,1% en el trimestre. El ingreso promedio de la ocupación principal en el período fue de $1.572.277, con una mediana de $1.200.000.

En tanto, la brecha de ingresos por género se amplió respecto al año anterior: las mujeres ganan, en promedio, 17,2% menos que los varones en su ocupación principal ($1.421.252 contra $1.716.432). En el caso de los asalariados, la brecha es de 13,8%.

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Salarios que no le ganan a la inflación

Tres de cada cuatro personas ocupadas en la Ciudad son asalariadas, y sus ingresos crecieron por debajo del índice de precios en el período. El informe del Idecba señala que esta dinámica, combinada con el deterioro en la distribución del ingreso —medido por el coeficiente de Gini, que aumentó tanto a nivel individual como de los hogares—, configura un escenario en el que “los ingresos más altos aumentan pero los más bajos aumentan menos”.

El ingreso total familiar promedio de los hogares porteños fue de $2.588.582 en el primer trimestre de 2026, un 35,9% más que en igual período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso total familiar promedio de los hogares porteños fue de $2.588.582, con un alza interanual del 35,9%, mientras que el ingreso per cápita familiar promedió $1.361.905, un 36% por encima del registrado en el mismo trimestre de 2025. Ambos indicadores superaron la inflación del período, aunque el informe precisa que eso se explica por el comportamiento de los sectores de mayores ingresos: el 30% de hogares con menores ingresos per cápita concentra apenas el 12,4% de la masa total de ingresos, mientras que el 30% más rico retiene el 53,2%.

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En ese contexto, la expansión del pluriempleo aparece como una respuesta concreta de parte de la fuerza laboral porteña. El ingreso promedio de la ocupación secundaria representó el 29% del total de ingresos de quienes tienen más de una ocupación en el primer trimestre de 2026.