Sin embargo, el final del pacto no solo repercutirá en el matrimonio Guevara Contempomi, sino que le hará repensar muchas cosas a la otra pareja protagonista: Antonia (Nancy Dupláa) y Diego (Luciano Castro), que se dan cuenta que aunque se aman, no pueden seguir con las idas y vueltas porque en el camino no solo se hacen mal a ellos, sino también a la gente que tienen alrededor, especialmente a su hijo Juan.