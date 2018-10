"¿Vos crees que Charo puede irse sola a un lugar para que alguien le hiciera un aborto?", le preguntó Laura (Carla Peterson) a su hijo, que aún sin entender respondió: "No sé más, a mí me cierra todo, me dijo que estaba embarazada, no sé qué le dije, que la iba a acompañar y que iba a estar con ella, nunca la vi así, yo tampoco sé que hacer. No dijo que se iba a hacer un aborto, pero dijo que estaba confundida y no estaba preparada para tener un bebé, después desapareció".