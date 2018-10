Y se detuvo a analizar específicamente una "crisis de comunicación" tanto del oficialismo como de la oposición: "Me quejo de la comunicación de Cambiemos porque se hacen muchas cosas buenas y no se cuentan, pero realmente creo que estamos en una crisis de comunicadores. Lo digo por todo lo que veo: como la foto del nuevo movimiento de Felipe Solá cruzando la calle con un semáforo en rojo, la foto de los cuatro (peronistas no K)… Son cosas que, para los que hacemos comunicación, nos causan risa".