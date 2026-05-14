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¿Qué significa experimentar un déjà vu? la misteriosa sensación de haber estado antes en una situación

Los investigadores solo pueden aproximarse a su comprensión a través de testimonios personales, lo que hace que el conocimiento sobre su naturaleza siga siendo limitado

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Mujer con gabardina beige en calle lluviosa de ciudad, ceño fruncido, mano en barbilla. Burbuja de pensamiento muestra su rostro confundido sobre fondo urbano borroso.
Una mujer con gabardina en una calle lluviosa de la ciudad mira hacia arriba con expresión de confusión, mientras una burbuja de pensamiento sugiere que está experimentando un déjà vu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de haber experimentado anteriormente una situación completamente nueva, mejor conocida como déjà vu, ha mantenido confundidos a los especialistas que buscan encontrarle un sentido, así como a quienes la experimentan.

Este fenómeno provoca una breve sentimiento de familiaridad ante situaciones que en realidad son nuevas para la persona.

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Al ingresar en un contexto desconocido o atravesar un hecho novedoso, el cerebro activa de inmediato mecanismos que buscan reconocer si esa vivencia corresponde a algo ya registrado previamente, de acuerdo con Selene Cansino, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, asegurando que estos procesos automáticos suelen coincidir con la realidad, pero en otras ocasiones pueden generan la impresión de repetición sin que exista un recuerdo claro que lo justifique.

Estudiar el déjà vu representa un reto significativo para la ciencia. La razón principal es que no hay una señal externa que lo cause ni una conducta visible que permita analizarlo objetivamente.

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Los investigadores solo pueden aproximarse a su comprensión a través de testimonios personales, lo que hace que el conocimiento sobre su naturaleza siga siendo limitado.

Infografía que muestra el cerebro humano iluminado y la silueta de un hombre repitiéndose en una calle urbana. Explica el déjà vu con texto e iconos.
Un gráfico ilustra el fenómeno del déjà vu, presentando teorías científicas, su impacto cerebral y cómo se manifiesta la sensación de familiaridad inexplicable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuatro aproximaciones principales al déjà vu

A lo largo de los años, especialistas han planteado numerosas teorías para explicar este fenómeno, agrupando las más aceptadas en cuatro categorías:

  • Doble procesamiento: El déjà vu podría aparecer cuando dos mecanismos mentales dejan de coordinarse por un instante, especialmente la sensación de familiaridad y la recuperación de recuerdos, procesos que normalmente funcionan al mismo tiempo. Cuando la familiaridad se activa sin un recuerdo real que la respalde, una experiencia nueva puede percibirse como conocida.
  • Desfase neurológico o eco perceptual: Otra teoría plantea que la información que recibe el cerebro a través de distintos sentidos puede llegar con ligeras diferencias de tiempo. Ese pequeño retraso provoca una especie de “eco”, haciendo que el segundo estímulo parezca una experiencia previamente vivida.
  • Memoria implícita inconsciente: El fenómeno también podría relacionarse con recuerdos almacenados de manera inconsciente, llamados memorias implícitas. Experiencias previas derivadas de imágenes, películas, lecturas o situaciones cotidianas pueden activarse sin que la persona identifique su origen, provocando una sensación de familiaridad.
  • Interrupción momentánea de la percepción: El cerebro analiza constantemente lo que ocurre alrededor, aunque este proceso puede pausarse brevemente debido a distracciones internas o externas. Cuando la percepción se retoma de inmediato, el momento puede sentirse repetido, como si ya hubiera sucedido antes.

Su impacto en la actividad cerebral

En términos neurobiológicos, el déjà vu es considerado una alteración de la memoria episódica, es decir, la encargada de guardar los recuerdos vinculados a experiencias personales.

Las estructuras cerebrales implicadas se localizan en el lóbulo temporal medial, una zona situada en la parte interna de los lóbulos temporales, cerca del centro del encéfalo.

El hipocampo, pieza central en la consolidación de memorias episódicas, podría estar involucrado en el origen de este fenómeno, junto con áreas como la amígdala y la corteza parahipocampal. Algunos científicos sugieren que en esta última región se producen descargas neuronales espontáneas, responsables de la percepción errónea de familiaridad.

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