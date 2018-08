"La verdad que me sorprendí. Yo estoy montando la película que terminé de filmar, y no estuve muy al tanto de lo que pasó hoy, pensé que íbamos a hablar del aborto y me entero que pasó hace un año, ya el pobre Boudou está olvidado en la cárcel", afirmó el director cinematográfico, cuando de repente un estruendo producto de un reflector que se cayó al piso interrumpió su alocución.