¿Qué fue lo que la impulsó a seguir adelante cuando todo parecía imposible y el reloj biológico parecía indicarle que ya era tarde? "El deseo genuino de ser mamá, no por mandato social sino por convicción. Fue un camino largo y mi madre me iluminó. Ella siempre fue un gran referente. Cuando era chica yo decía que de grande quería 'ser mamá'. Y ese fue el gran motor. Hubo bisagras, piedras, obstáculos y estuve a punto de bajar los brazos… Pero, pensar en eso, me hacía levantar", aseguró María Fernanda, que hoy una hija hermosa de 3 años.