Cambiar el motor o modificar una moto en Colombia puede terminar en multa: estas son las reglas

Modificar el motor o diseño de una moto en Colombia - crédito Colprensa/Camila Díaz

Las motocicletas continúan siendo uno de los medios de transporte más utilizados en Colombia por factores como economía, facilidad de movilidad y menores costos frente a un automóvil. Sin embargo, varios conductores desconocen que algunas modificaciones hechas a estos vehículos pueden derivar en multas económicas e incluso en la inmovilización de la moto.

Aunque existen cambios permitidos por la legislación colombiana, las autoridades de tránsito advierten que ciertas alteraciones requieren autorización previa y registro ante los organismos correspondientes para evitar sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

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El Ministerio de Transporte y otras entidades de movilidad han reiterado que no todas las modificaciones realizadas a motocicletas son ilegales, pero sí deben cumplir condiciones específicas establecidas en la ley.

Las autoridades recuerdan que algunos cambios relacionados con motor, color o elementos de protección deben ser reportados oficialmente.

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Modificaciones permitidas en motocicletas

Entre las modificaciones autorizadas por la normativa colombiana aparecen algunos elementos diseñados para proteger tanto al conductor como al vehículo durante accidentes o caídas.

Según lo establecido por el Ministerio de Transporte en el radicado 20243031938772, los motociclistas pueden instalar sliders, defensas y barras de protección sin exponerse a comparendos o sanciones económicas.

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Modificar el motor o diseño de una moto en Colombia| Colprensa

De acuerdo con las autoridades, estos elementos tienen funciones de protección y no alteran las condiciones legales de circulación de la motocicleta.

El documento también señala que, en caso de que un agente de tránsito inmovilice una motocicleta únicamente por portar estos componentes, estaría realizando una interpretación equivocada de la norma.

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Cambios de motor o color sí deben reportarse

Otras modificaciones permitidas corresponden al cambio de color o al reemplazo del motor de la motocicleta. No obstante, estos procedimientos requieren autorización previa y actualización de la información ante las autoridades de tránsito.

Las modificaciones deben quedar registradas en el Registro Nacional Automotor para evitar inconvenientes legales o problemas durante controles de movilidad.

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Si el conductor realiza un cambio de motor o color sin reportarlo oficialmente, puede recibir una multa tipo B07 contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

Modificar el motor o diseño de una moto en Colombia | crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

Esa infracción equivale actualmente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y también puede generar la inmovilización del vehículo.

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Las autoridades recomiendan realizar estos trámites antes de circular con la motocicleta modificada para evitar sanciones económicas y dificultades administrativas.

Cambios prohibidos por la ley

El Código Nacional de Tránsito también establece una serie de modificaciones completamente prohibidas para motocicletas y otros vehículos particulares en Colombia.

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Entre ellas aparece la instalación de sirenas, resonadores, válvulas especiales o pitos similares a los utilizados por organismos de emergencia.

La Ley 769 de 2002 señala que esos elementos están reservados exclusivamente para vehículos oficiales como ambulancias, bomberos, Policía, Fuerzas Militares y organismos de socorro.

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En caso de que una motocicleta particular porte estos dispositivos, el conductor puede recibir una multa tipo C28, equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Alterar la placa también genera sanciones

Otra de las prácticas sancionadas por las autoridades es modificar la placa de la motocicleta o alterar su ubicación original.

Las normas prohíben retirar, retocar, doblar, cubrir o mover la placa a zonas distintas a las autorizadas por la legislación de tránsito.

Las autoridades advierten que modificar la visibilidad o ubicación de la placa puede derivar en multas económicas e inmovilización del vehículo.

Según el Código Nacional de Tránsito, esta infracción también equivale a una sanción de ocho salarios mínimos legales diarios vigentes.

Modificar el motor o diseño de una moto en Colombia - crédito Diana Diago

Recomendaciones para motociclistas

Las autoridades de tránsito insisten en que los conductores deben verificar previamente qué modificaciones están autorizadas antes de realizar cambios estéticos o mecánicos en sus motocicletas.

El Ministerio de Transporte recomienda acudir a organismos oficiales o consultar directamente con las secretarías de movilidad para evitar interpretaciones erróneas de la normativa vigente.

Además, recuerdan que cualquier alteración no reportada puede traer consecuencias legales, económicas y administrativas para los propietarios de motocicletas en Colombia.