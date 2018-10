Entre los temas que interpretó sobre el escenario se destacaron: Inside out y She Loves Control, la balada de Consequences, luego cantó cantó Something Gotta Give – acompañada por imágenes referentes al control de armas en Estados Unidos, al movimiento Black Lives Matters y a la Women's March -e In The Dark. La noche terminó Sangria Wine y Havana, uno de los mayores hits de la última temporada de era digital.