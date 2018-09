Debido a su acento tan particular, apenas si hace falta aclarar que uno de los protagonistas de los audios es Alex Caniggia. Al otro sí cuesta identificarlo: se trata de Rubén Herrera. Para Alex, su suegro, o sea el papá de su novia, Macarena. Para la Justicia, el Tucumano; o bien El Rey de la Noche, ex número dos de la barrabrava de Estudiantes que fue detenido en la causa que involucra al ex juez César Melazo, además de policías, empresarios judiciales y otros barras.