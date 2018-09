"¡Me calenté, me calenté! —confesó Flor, entusiasmada por lo que acaba de ver—. Me pareció el primer Aquadance caliente. Ustedes son una pareja… me dan ganas de verlos juntos, o por lo menos un rato. Había algo creativo y también de riesgo. No, riesgo no: fue muy arriesgado lo que hicieron. Entendí, Jime, por qué estabas tan nerviosa. Se los vio muy sexy, muy sensuales, me encante que exploten esa parte, que la tienen a full. ¡Me encantó!". Y mostró su calificación: 9. Sumado al 7 de Polino, Barón y Caiazza dejaron la pista con auspiciosos 23 puntos.