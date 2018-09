"Bajemos el drama que si no me angustio más. Tengo muchas ganas de bailar, debería mejorar en unos días. Estoy muy dolorida, hoy no puedo pisar, pero mis huesos zafaron. Voy a estar bien pronto y lo seguiremos dando todo y más… Hicimos un aquadance hermoso", escribió Jimena en su cuenta de Twitter, segura de que no va a ser necesario que le busquen ningún reemplazo en el Bailando, ni siquiera, para este ritmo.