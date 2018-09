Son bellas y exitosas, pero no tienen suerte en el amor. Siguiendo los pasos de la gran diva de la Argentina, Susana Giménez, quien después del cenicerazo contra Huberto Roviralta, que le costó 10 millones de dólares, no pudo volver a confiar plenamente en los hombres, algunas de las mujeres más lindas de nuestro país parecen no poder superar sus desengaños amorosos.