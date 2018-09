—Es un sufrimiento enorme porque me pega muy duro. Me pega porque soy un doliente. Me crié ahí, mis hijos son todos venezolanos, mi esposa es venezolana, de alguna manera soy un privilegiado de tener dos países, ¿no? Al mismo tiempo sufro por cada cosa que está pasando. Y aun cuando sé que mi posición, mi forma de pensar y de expresarme a través de los medios de alguna manera me pone en una lista de no deseados para los que están allá gobernando, aunque yo sé que por mi forma de pensar me gano un problema, no importa. Sé que de alguna manera con lo que hemos trabajado con Human Rights Watch, con lo que hago yo a nivel de abogacía, a nivel de activismo en cada cosa donde me presento, inclusive en mis conciertos, sé que despierto conciencia en la gente y un poco de conocimiento en todo aquel que todavía piensa que la vida son cosas más superfluas que pasan desapercibidas.