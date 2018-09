Jimena: —Perfecto, ahí ya hay un compromiso. A veces uno se enamora de alguien y la otra persona no se enamora de vos. No podés ser la novia, ¿entendés? Y vos la pasás mal y sufrís, pero no lo decidiste. Te pasó, ¿qué vas a hacer? Es un bolonqui el amor. Te lo digo yo.