Zoe reconoce que se le eriza la piel cuando habla de Ana Frank, casi como si en realidad hicieran mención a un familiar o a ella misma, cuando está sobre el escenario. "Siento que ella me acompaña en cada función. Cuando comenzó este proyecto, Laura me destacó que no era lo mismo actuar a alguien que existió y murió que interpretar a un personaje de ficción. Así que hay que prenderle una velita y pedirle permiso, y yo tengo la sensación de que ella me aceptó".