"Teniendo en cuenta que ya no está, es muy fuerte el desafío de interpretarla a ella como personaje, mujer y persona. Además, me choca la historia, es muy emotiva y muy fuerte a nivel personal porque mi abuelo es polaco, escapó de la Segunda Guerra Mundial y nació el mismo año que ella. Se me pone la piel de gallina al pensar que ella podría ser mi abuela", asegura la actriz Zoe Hochbaum (18), que hará de Ana Frank en teatro.