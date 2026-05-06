Marcaban casas de zona norte con bolsas de basura y luego las asaltaban: hay dos detenidos

Una de las cámaras captó a uno de los delincuentes marcando una casa con una bolsa de basura

Dos integrantes de una banda criminal que marcaba casas con bolsas de basura para luego asaltarlas fueron detenidos tras una serie de allanamientos en varias localidades bonaerenses. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la organización operaba en la zona norte del Gran Buenos Aires y estaba compuesta por más miembros. Aún hay un prófugo y resta identificar a un cuarto integrante.

Los sospechosos arrestados fueron descubiertos tras un robo cometido el 27 de marzo pasado en una vivienda de calle Pellegrini, en Capilla del Señor. Fue en marco de una investigación llevada a cabo por Juan Manuel Esperante, a cargo de la Fiscalía de Exaltación de la Cruz, con colaboración de efectivos de la Estación de Policía Comunal.

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A partir de las tareas realizadas, los investigadores lograron establecer que los sospechosos actuaban de manera coordinada y con roles asignados. Su modus operandi era particular: primero realizaban tareas de marcación y vigilancia en el domicilio y luego atacaban.

En el caso del asalto en Capilla del Señor, un día antes del hecho, uno de los sospechosos fue grabado por una cámara de seguridad mientras caminaba por la puerta de la vivienda. Luego, cerca de las 20:13, otra cámara de seguridad lo captó dejando una bolsa de basura en la puerta. Fuentes del caso señalaron que esa maniobra funcionó como una forma de marcar el inmueble y verificar si existía movimiento en la casa.

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Una de las cámaras captó el momento en el que los dos ladrones ingresaron por el patio de la casa

Durante la noche del 27, pasadas las 21:40, una de las cámaras captó a dos delincuentes ingresar al predio. Una vez en el sector trasero del domicilio, neutralizaron la iluminación del garaje y se retiraron.

Más tarde regresaron, forzaron el vidrio de una puerta de atrás y se robaron una llave y una herramienta. Sin embargo, una de las alarmas de la casa se activó y se dieron a la fuga.

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A partir del análisis de las cámaras privadas y las cámaras municipales del Centro de Apoyo Vecinal, se logró identificar a los sospechosos: un hombre y una mujer. En este contexto, la jueza de Garantías N.º 1 de Zárate-Campana, Graciela Adriana Cione, ordenó cuatro allanamientos en distintas localidades, entre ellas Capilla del Señor, Parada Robles y Villa Adelina.

Durante un procedimiento realizado en Capilla del Señor se concretó la captura de uno de ellos. Mientras era detenido, el delincuente se sacó los precintos, empujó a uno de los efectivos y se dio a la fuga. Incluso, ingresó a una vivienda, donde finalmente fue reducido luego de oponer resistencia.

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El auto secuestrado por los agentes

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la otra sospechosa fue aprehendida durante un allanamiento en un domicilio ubicado en Boulogne.

Durante el procedimiento en Villa Adelina, por su parte, las autoridades no lograron dar con otro de los sospechosos, quien continúa prófugo. No obstante, secuestraron un vehículo vinculado a la investigación y teléfonos celulares de interés para la causa.

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Los sospechosos están acusados del delito de robo triplemente calificado por efracción, escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda. Fuentes judiciales aseguraron que serán indagados el jueves.