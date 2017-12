—Cuando lo leí, ni me lo pregunté. Era más chica y no existían los movimientos feministas que hay ahora. Es buenísimo que la película se estrene ahora. Le da mucha más entidad. Tiene mucha más fuerza y a mi me conecta más, me hace sentir viva. No es simplemente una rebelde que tuvo ganas de joder un rato. Plantea un debate, hay preguntas que Francisca se está haciendo.