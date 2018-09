"Por razones de salud, no voy a poder estar esta noche en Tecnópolis acompañando a la gente, a mis compañeros de elenco, directores y productores en la proyección del último capítulo. Me da una enorme pena, pero me toca quedarme y cuidarme. Mi corazón estará ahí, palpitando este último capítulo hermoso. Gracias por este viaje increíble que fue hacer este programa", explicó el protagonista del unitario.