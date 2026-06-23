Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Jardín de una vivienda (Montaje Infobae con imágenes de @juangoniarquitecto / TikTok y VisualesIA Scribnews)

El aumento de los periodos de sequía y la escasez de agua han convertido la gestión de este recurso en uno de los principales retos para las viviendas del futuro, que deben adaptarse a un contexto climático cambiante. Más allá de la comodidad y la estética, las casas deben incorporar soluciones que les permitan responder a esta nueva situación.

El arquitecto y divulgador Juan Goñi (@juangoniarquitecto) ha avisado de que en 2026 el agua “ya no puede entenderse como un recurso infinito”, por lo que a día de hoy “diseñar una casa también significa pensar en la sequía”.

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“Una vivienda bien planteada no solo debe ser cómoda, bonita o eficiente. También debe estar preparada para consumir menos y aprovechar mejor cada gota”, señala en un vídeo en su perfil de TikTok.

Para esto, recomienda varias soluciones que se pueden tomar a la hora de diseñar una casa que pueden “marcar la diferencia” entre una vivienda que consume sin control y una que cuida el agua desde su origen, sin perder el confort y la estética deseada.

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Opciones para ahorrar agua en el jardín

Goñi explica que adaptar el diseño de las viviendas a los periodos de sequía permite construir casas más inteligentes, sostenibles y mejor preparadas para responder a las condiciones climáticas en las que vivimos.

Entre las medidas que se pueden tomar, el arquitecto destaca la elección en jardines de especies vegetales de bajo consumo, como plantas autóctonas y xerófitas, que requieren menos riego y se adaptan mejor a los periodos secos. También recomienda reducir las superficies de césped innecesarias, sustituyéndolas por cubiertas vegetales nativas, grava permeable o patios, alternativas que disminuyen significativamente la demanda de agua.

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El arquitecto apuesta además por instalar sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo o los programadores automáticos, que permiten ajustar el aporte hídrico a las necesidades reales y minimizar las pérdidas por evaporación.

También considera importante diseñar espacios exteriores que favorezcan la creación de sombras mediante pérgolas, aleros o vegetación estratégica. Estas soluciones contribuyen a reducir la evaporación, mantener temperaturas más suaves y optimizar el uso del agua en el conjunto de la vivienda.

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Un espectacular jardín vertical, compuesto por diversas plantas verdes en maceteros marrones, adorna la fachada de un edificio moderno, creando un oasis natural junto a una piscina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras medidas para aprovechar y reutilizar el agua en la vivienda

Para Goñi es relevante aprovechar y reutilizar recursos alternativos mediante la reutilización de aguas grises —procedentes de duchas o lavabos—, cuando sea posible, para el riego o las descargas de los inodoros. También recomienda incorporar sistemas de recogida y almacenamiento de agua de lluvia destinados a tareas de limpieza o jardinería a través de grandes depósitos.

El arquitecto también aconseja instalar grifos y sanitarios, como lavabos o duchas, de bajo consumo, con dispositivos como reductores de caudal o sistemas de doble descarga. Estas soluciones permiten disminuir de forma significativa el uso diario de agua sin afectar al confort ni a la funcionalidad de la vivienda, ya que optimizan el consumo y evitan desperdicios innecesarios.

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Todas estas medidas, además de favorecer un uso más responsable del agua, pueden traducirse en un ahorro considerable a largo plazo, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Muchas de ellas, además, son relativamente sencillas de incorporar, ya sea durante la construcción de la vivienda o mediante pequeñas reformas posteriores.