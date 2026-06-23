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Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

El experto recomienda diversas medidas para ahorrar y reutilizar agua en casa ante periodos de escasez hídrica

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Juan Goñi diseño viviendas sequía
Jardín de una vivienda (Montaje Infobae con imágenes de @juangoniarquitecto / TikTok y VisualesIA Scribnews)

El aumento de los periodos de sequía y la escasez de agua han convertido la gestión de este recurso en uno de los principales retos para las viviendas del futuro, que deben adaptarse a un contexto climático cambiante. Más allá de la comodidad y la estética, las casas deben incorporar soluciones que les permitan responder a esta nueva situación.

El arquitecto y divulgador Juan Goñi (@juangoniarquitecto) ha avisado de que en 2026 el agua “ya no puede entenderse como un recurso infinito”, por lo que a día de hoy “diseñar una casa también significa pensar en la sequía”.

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“Una vivienda bien planteada no solo debe ser cómoda, bonita o eficiente. También debe estar preparada para consumir menos y aprovechar mejor cada gota”, señala en un vídeo en su perfil de TikTok.

Para esto, recomienda varias soluciones que se pueden tomar a la hora de diseñar una casa que pueden “marcar la diferencia” entre una vivienda que consume sin control y una que cuida el agua desde su origen, sin perder el confort y la estética deseada.

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Opciones para ahorrar agua en el jardín

Goñi explica que adaptar el diseño de las viviendas a los periodos de sequía permite construir casas más inteligentes, sostenibles y mejor preparadas para responder a las condiciones climáticas en las que vivimos.

Entre las medidas que se pueden tomar, el arquitecto destaca la elección en jardines de especies vegetales de bajo consumo, como plantas autóctonas y xerófitas, que requieren menos riego y se adaptan mejor a los periodos secos. También recomienda reducir las superficies de césped innecesarias, sustituyéndolas por cubiertas vegetales nativas, grava permeable o patios, alternativas que disminuyen significativamente la demanda de agua.

El arquitecto apuesta además por instalar sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo o los programadores automáticos, que permiten ajustar el aporte hídrico a las necesidades reales y minimizar las pérdidas por evaporación.

También considera importante diseñar espacios exteriores que favorezcan la creación de sombras mediante pérgolas, aleros o vegetación estratégica. Estas soluciones contribuyen a reducir la evaporación, mantener temperaturas más suaves y optimizar el uso del agua en el conjunto de la vivienda.

Vista de un gran jardín vertical que cubre una fachada con múltiples plantas verdes y frondosas en jardineras rectangulares marrones, con una piscina abajo.
Un espectacular jardín vertical, compuesto por diversas plantas verdes en maceteros marrones, adorna la fachada de un edificio moderno, creando un oasis natural junto a una piscina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras medidas para aprovechar y reutilizar el agua en la vivienda

Para Goñi es relevante aprovechar y reutilizar recursos alternativos mediante la reutilización de aguas grises —procedentes de duchas o lavabos—, cuando sea posible, para el riego o las descargas de los inodoros. También recomienda incorporar sistemas de recogida y almacenamiento de agua de lluvia destinados a tareas de limpieza o jardinería a través de grandes depósitos.

El arquitecto también aconseja instalar grifos y sanitarios, como lavabos o duchas, de bajo consumo, con dispositivos como reductores de caudal o sistemas de doble descarga. Estas soluciones permiten disminuir de forma significativa el uso diario de agua sin afectar al confort ni a la funcionalidad de la vivienda, ya que optimizan el consumo y evitan desperdicios innecesarios.

Todas estas medidas, además de favorecer un uso más responsable del agua, pueden traducirse en un ahorro considerable a largo plazo, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Muchas de ellas, además, son relativamente sencillas de incorporar, ya sea durante la construcción de la vivienda o mediante pequeñas reformas posteriores.

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