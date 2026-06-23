Crimen y Justicia

Una mujer fue detenida por el asesinato de su pareja en medio de una discusión en Neuquén

El hecho ocurrió la noche del domingo en la calle Rawson al 1470, donde tras una discusión, la víctima sufrió una lesión en la cabeza y falleció horas después

Guardar
Google icon
Calle de tierra con la inscripción Gobernador Franklin R., casas bajas, árboles frondosos, postes de luz y un camión estacionado
La calle Gobernador Franklin R. en Neuquén, escenario del asesinato de un hombre y la detención de una mujer (Google Maps)

Una mujer de 29 años fue detenida en la ciudad de Neuquén, tras ser señalada como la principal sospechosa por la muerte de su pareja, un hombre de 31 años, en un episodio que conmocionó al barrio Villa Ceferino la noche del domingo.

El hecho se produjo en plena vía pública, sobre la calle Rawson al 1470, durante una discusión que derivó en un desenlace fatal y que ahora es objeto de una intensa investigación judicial y policial.

PUBLICIDAD

Testigos de la escena relataron que la pareja protagonizó una fuerte discusión en las inmediaciones de la vivienda, que escaló en violencia en pocos minutos. En ese contexto, el hombre cayó desplomado sobre la vereda con una lesión visible en la cabeza, lo que motivó la intervención inmediata de vecinos y fuerzas de seguridad.

La rápida respuesta policial permitió resguardar la escena y tomar las primeras medidas de prueba. Según fuentes de la Comisaría Tercera de Neuquén, los agentes ya habían intervenido en el mismo domicilio cerca de las 20 horas, tras un primer episodio conflictivo entre ambos. En esa oportunidad, la mujer se retiró del lugar. No obstante, regresó aproximadamente una hora después, momento en el que se desencadenó el trágico final.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Neuquino, el comisario mayor Sergio Llaytuqueo explicó que la fiscalía, bajo la conducción de la fiscal Lorena Juárez, dispuso la inmediata demora de la sospechosa mientras avanzaban con la recolección de pruebas. Entre las primeras medidas adoptadas, se incluyó la revisión de cámaras de seguridad del sector y la toma de testimonios a personas que presenciaron el hecho, entre ellas la madre de la víctima, quien se encontraba en el lugar.

La causa de la muerte aún no ha sido esclarecida de manera concluyente. Las autoridades informaron que la autopsia será determinante para definir si la lesión en la cabeza del fallecido fue el resultado de una caída accidental o si intervino algún objeto contundente o cortopunzante. El informe forense, junto al análisis de los registros audiovisuales y declaraciones, serán clave para la eventual formulación de cargos.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó a la escena cuando el hombre aún presentaba signos vitales. Rápidamente fue trasladado al Hospital Castro Rendón, donde ingresó en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento cerca de las 4.30 de la madrugada del lunes.

Hasta el momento, la causa judicial permanece caratulada bajo la figura de “homicidio en contexto de violencia de pareja”, aunque la calificación podría modificarse en función de los resultados que arroje la autopsia y el avance de la investigación. Se espera que la formulación de cargos se concrete en las próximas horas, una vez que los peritos concluyan los análisis solicitados por la fiscalía.

La rápida respuesta policial permitió resguardar la escena y tomar las primeras medidas de prueba
La rápida respuesta policial permitió resguardar la escena y tomar las primeras medidas de prueba

Encontraron un hombre muerto en la Plata y detuvieron a su pareja y a un amigo

A principios de mes, un hombre de 35 años fue hallado sin vida en una vivienda de City Bell, hecho que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales de La Plata. La investigación se centró en esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen y determinar la responsabilidad de los involucrados, tras el hallazgo del cuerpo con múltiples heridas de arma blanca en el cuello.

El episodio se registró en una casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía sobre la presencia de una persona herida en el interior de la propiedad. Al llegar al lugar, oficiales del Comando de Patrullas Base Norte encontraron a Santiago Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, tendido en el patio delantero de la vivienda y sin signos vitales. Los primeros informes confirmaron que la víctima presentaba varias lesiones cortantes en la zona del cuello.

El hallazgo de Correa ocurrió en el marco de un escenario caótico: dentro de la casa se observó un notable desorden, manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y diversos objetos tirados en el suelo. Según detallaron fuentes policiales, tales indicios darían cuenta de una pelea violenta previa al desenlace fatal. En el lugar permanecían otras dos personas: J. G. B., docente de 41 años y residente de la vivienda, y R. A. G., de 49 años, quien manifestó ser amigo de J. G. B.

Ambos hombres quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y continúa bajo investigación judicial. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de Policía Científica, mientras que efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata relevaron cámaras de vigilancia de la zona y avanzaron en la recolección de pruebas.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la fiscalía, que analiza las evidencias recolectadas y el material fílmico obtenido de las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda. Las autoridades buscan reconstruir los momentos previos al crimen y verificar la veracidad de los relatos brindados por los sospechosos. Entre las medidas adoptadas figuran el análisis de manchas hemáticas encontradas en los distintos ambientes y el cotejo de huellas dactilares.

Temas Relacionados

discusiónmujerdetenidahombremuerteNeuquén

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un ex futbolista del ascenso por el crimen de su mamá en Necochea

La mujer fue encontrada sin vida en uno de los ambientes de la casa en donde residía. En el lugar también estaba el hijo, bajo efectos de psicofármacos

Detuvieron a un ex futbolista del ascenso por el crimen de su mamá en Necochea

Murió una mujer que fue baleada en un robo en un tour de compras y agonizó por días en Salta

La víctima viajaba en un colectivo cuando fue atacada por delincuentes armados a la altura de la rotonda Colonia Santa Rosa en Orán

Murió una mujer que fue baleada en un robo en un tour de compras y agonizó por días en Salta

Caso Loan: del botín plantado a la teoría del accidente, las maniobras de Laudelina Peña para tapar la desaparición de su sobrino

Es una de las principales acusadas en el caso. Según la fiscalía federal, participó de la sustracción del niño y luego desplegó distintas acciones para desviar la investigación

Caso Loan: del botín plantado a la teoría del accidente, las maniobras de Laudelina Peña para tapar la desaparición de su sobrino

Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque ampliará su declaración y buscará explicar audios “sacados de contexto”

El neurocirujano imputado adelantó que hará una serie de aclaraciones sobre decisiones tomadas durante la internación domiciliaria y responderá acusaciones en su contra. Además, declararán testigos clave sobre los últimos días del Diez en la casa de Tigre

Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque ampliará su declaración y buscará explicar audios “sacados de contexto”

Una familia salió a cenar en Rosario y al regresar encontraron su casa desvalijada

El hecho ocurrió el sábado por la noche en una casa de Perú al 800, donde los ladrones utilizaron terrazas linderas para acceder sin ser vistos. Los damnificados apuntan a la existencia de “campanas”

Una familia salió a cenar en Rosario y al regresar encontraron su casa desvalijada

DEPORTES

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

“Insaciable”: los detalles desconocidos de la metamorfosis de Messi hasta convertirse en el líder de la selección argentina

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

TELESHOW

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

El misterio de las mariposas que casi viven un año: ¿cómo lo logran?

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región