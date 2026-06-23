Una mujer fue detenida por el asesinato de su pareja en medio de una discusión en Neuquén

La calle Gobernador Franklin R. en Neuquén, escenario del asesinato de un hombre y la detención de una mujer (Google Maps)

Una mujer de 29 años fue detenida en la ciudad de Neuquén, tras ser señalada como la principal sospechosa por la muerte de su pareja, un hombre de 31 años, en un episodio que conmocionó al barrio Villa Ceferino la noche del domingo.

El hecho se produjo en plena vía pública, sobre la calle Rawson al 1470, durante una discusión que derivó en un desenlace fatal y que ahora es objeto de una intensa investigación judicial y policial.

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Testigos de la escena relataron que la pareja protagonizó una fuerte discusión en las inmediaciones de la vivienda, que escaló en violencia en pocos minutos. En ese contexto, el hombre cayó desplomado sobre la vereda con una lesión visible en la cabeza, lo que motivó la intervención inmediata de vecinos y fuerzas de seguridad.

La rápida respuesta policial permitió resguardar la escena y tomar las primeras medidas de prueba. Según fuentes de la Comisaría Tercera de Neuquén, los agentes ya habían intervenido en el mismo domicilio cerca de las 20 horas, tras un primer episodio conflictivo entre ambos. En esa oportunidad, la mujer se retiró del lugar. No obstante, regresó aproximadamente una hora después, momento en el que se desencadenó el trágico final.

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De acuerdo con lo informado por el portal Diario Neuquino, el comisario mayor Sergio Llaytuqueo explicó que la fiscalía, bajo la conducción de la fiscal Lorena Juárez, dispuso la inmediata demora de la sospechosa mientras avanzaban con la recolección de pruebas. Entre las primeras medidas adoptadas, se incluyó la revisión de cámaras de seguridad del sector y la toma de testimonios a personas que presenciaron el hecho, entre ellas la madre de la víctima, quien se encontraba en el lugar.

La causa de la muerte aún no ha sido esclarecida de manera concluyente. Las autoridades informaron que la autopsia será determinante para definir si la lesión en la cabeza del fallecido fue el resultado de una caída accidental o si intervino algún objeto contundente o cortopunzante. El informe forense, junto al análisis de los registros audiovisuales y declaraciones, serán clave para la eventual formulación de cargos.

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El personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó a la escena cuando el hombre aún presentaba signos vitales. Rápidamente fue trasladado al Hospital Castro Rendón, donde ingresó en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento cerca de las 4.30 de la madrugada del lunes.

Hasta el momento, la causa judicial permanece caratulada bajo la figura de “homicidio en contexto de violencia de pareja”, aunque la calificación podría modificarse en función de los resultados que arroje la autopsia y el avance de la investigación. Se espera que la formulación de cargos se concrete en las próximas horas, una vez que los peritos concluyan los análisis solicitados por la fiscalía.

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La rápida respuesta policial permitió resguardar la escena y tomar las primeras medidas de prueba

Encontraron un hombre muerto en la Plata y detuvieron a su pareja y a un amigo

A principios de mes, un hombre de 35 años fue hallado sin vida en una vivienda de City Bell, hecho que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales de La Plata. La investigación se centró en esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen y determinar la responsabilidad de los involucrados, tras el hallazgo del cuerpo con múltiples heridas de arma blanca en el cuello.

El episodio se registró en una casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía sobre la presencia de una persona herida en el interior de la propiedad. Al llegar al lugar, oficiales del Comando de Patrullas Base Norte encontraron a Santiago Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, tendido en el patio delantero de la vivienda y sin signos vitales. Los primeros informes confirmaron que la víctima presentaba varias lesiones cortantes en la zona del cuello.

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El hallazgo de Correa ocurrió en el marco de un escenario caótico: dentro de la casa se observó un notable desorden, manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y diversos objetos tirados en el suelo. Según detallaron fuentes policiales, tales indicios darían cuenta de una pelea violenta previa al desenlace fatal. En el lugar permanecían otras dos personas: J. G. B., docente de 41 años y residente de la vivienda, y R. A. G., de 49 años, quien manifestó ser amigo de J. G. B.

Ambos hombres quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y continúa bajo investigación judicial. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de Policía Científica, mientras que efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata relevaron cámaras de vigilancia de la zona y avanzaron en la recolección de pruebas.

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Los dos detenidos permanecen a disposición de la fiscalía, que analiza las evidencias recolectadas y el material fílmico obtenido de las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda. Las autoridades buscan reconstruir los momentos previos al crimen y verificar la veracidad de los relatos brindados por los sospechosos. Entre las medidas adoptadas figuran el análisis de manchas hemáticas encontradas en los distintos ambientes y el cotejo de huellas dactilares.