"Me sucede que muchas veces quieren que responda algo que, o no voy a responder, no sé responder o no puedo responder, o no me toca responder. Puedo responder por mí, desde mí, y no por algo que diga o haga mi padre. Si tiene algo que ver conmigo sí, pero sino, puedo opinar muy por arriba", expresó al ser consultado sobre si le molestaba que le preguntara por su progenitor, para luego referirse a cuando, consultado sobre las declaraciones del artista se limitó a responder "sólo quiero decir lo fachero que está". "A veces me piden explicaciones como diciendo "hablá con tu padre"", sentenció.