Colombia

Ministerio de las Culturas de Colombia lamentó la muerte de Totó la Momposina: “Eterna maestra que recorrió el mundo”

La reconocida cantante y bailarina falleció a sus 85 años edad en México, donde residía hace unos años

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Totó la Momposina anunció su retiro de los escenarios, se presentará por última vez en el Festival Cordillera
La noticia fue confirmada por su manager Carolina Gotok y la familia de la reconocida artista - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El martes 19 de mayo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Totó la Momposina, cantante y bailarina reconocida internacionalmente por su labor en la divulgación y preservación de la música folclórica del Caribe colombiano.

Por este motivo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia lamentó la muerte de la reconocida artista a sus 85 años.

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La cartera afirmó que Totó la Momposina será reconocida como “eterna maestra” por llevar la cumbia, el mapalé y el porro, géneros originarios de la región, a escenarios internacionales.

“Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026) A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”, indicó la cartera.

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Ministerio de las Culturas - crédito @mincultura/X
El Ministerio de las Culturas indicó que Totó la Momposina será reconocida como “eterna maestra” por llevar la cumbia, el mapalé y el porro, géneros originarios de la región, a escenarios internacionales - crédito @mincultura/X

El Ministerio de las Culturas destacó la trayectoria de la cantante y bailarina, afirmando que aportó un capítulo fundamental a la historia cultural de Colombia.

“A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, indicó la cartera.

Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, compartió un breve mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que Totó la Momposina “fue y será” eterna.

“Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente. Sonia Bazanta Vides Totó la Momposina(1940-2026)”, indicó Kadamani.

Ministra de las Culturas - crédito @KadamaniYanna/X
Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, compartió un breve mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que Totó la Momposina “fue y será” eterna - crédito @KadamaniYanna/X

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, destacó la trayectoria musical de Totó la Momposina y afirmó que siempre representó a Colombia de la mejor manera.

“Desde los 70, Totó La Momposina recorrió el mundo dando a conocer la música del Caribe colombiano. Fue maestra de maestras, y siempre dejó el nombre de Colombia en alto”, señaló Galán.

Resaltó su última presentación en Bogotá y mencionó que la capital colombiana siempre fue su casa. El mandatario local agradeció su obra y la consideró “la mejor embajadora que Colombia hubiera podido tener”.

“Aunque nació en Bolívar, hizo su carrera en Bogotá, donde dio su último concierto en 2022. Esta siempre fue su casa. Paz en la tumba de Totó La Momposina y muchas gracias por ser la mejor embajadora que Colombia hubiera podido tener”, indicó Carlos Fernando Galán.

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