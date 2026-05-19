Cuerpo de Totó la Momposina será recibido en Colombia en medio de homenajes y muestras culturales: así serán sus honras fúnebres

Totó la Momposina trabajó para preservar las raíces musicales de la costa caribeña colombiana en la memoria colectiva - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Tras conocerse de la muerte de la artista colombiana Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, desde ya se empiezan a preparar los homenajes para despedir a una de las máximas representantes del folclor colombiano.

Según informó su propia familia a través de un comunicado, el cuerpo de la artista de 85 años llegará a Bogotá el miércoles 27 de mayo de 2026 para recibir una serie de homenajes en el salón Elíptico del Congreso de la República.

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Como suele ser habitual, el féretro de la cantautora será exhibido al público para que familiares, amigos y fanáticos de la música folclórica colombiana puedan darle un último adiós antes de ser trasladada a un campo santo.

Entretanto, se sabe que la cámara ardiente habilitada para las personalidades del país generalmente cuentan con una duración de dos días, aunque los detalles protocolarios sobre el homenaje a la artista se mantienen bajo reserva.

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Bogotá. 27 de Noviembre de 2021. Homenaje a Totó La Momposina en El Teatro al aire libre La Media Media Torta. (Colprensa - Mariano Vimos)

“Se hará el traslado desde México a Bogotá el día 27 de Mayo y se realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente para celebrar su vida y obra. Lugar en el Capitolio Nacional, hora a confirmar”, señaló su familia.

Entretanto, se espera que las honras fúnebres estén acompañadas de muestras culturales y musicales de algunos de los artistas que tuvieron la oportunidad de formarse junto a la cantautora, además de continuar con su legado.

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El fallecimiento de Totó la Momposina a los 85 años en México, confirmado el martes 19 de mayo de 2026, marcó la despedida de una figura central en el desarrollo y la proyección mundial de la música folclórica del Caribe colombiano. Catalogada como “eterna maestra” por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, su legado se convierte, según la cartera, en un capítulo fundamental de la memoria cultural de Colombia, con consecuencias duraderas en el reconocimiento internacional de géneros como la cumbia, el mapalé y el porro.

El impacto de la partida de Totó la Momposina, nacida como Sonia Bazanta Vides en el departamento de Bolívar, fue destacado por la titular de la cartera cultural, Yannai Kadamani.

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Durante el Festival Cordillera, Totó la Momposina se despidió de los escenarios acompañada de su nieta y de artistas como Adriana Lucía - crédito @user42582412531140/ TikTok

“Totó fue y será eternamente. Sonia Bazanta Vides Totó la Momposina (1940-2026)”, según publicó. La ministra enfatizó la condición de la artista como símbolo transgeneracional, capaz de conectar la tradición con el presente.

En una de las declaraciones más destacadas, Alejandro Eder, alcalde de Cali, resumió el peso de la pérdida: “Con la partida de Totó la Momposina, Colombia pierde mucho más que una gran cantante. Se va una mujer que convirtió nuestras raíces, nuestros ritmos y la riqueza cultural del Caribe en un símbolo reconocido en el mundo entero”. Para Eder, el legado de la cantante trasciende lo artístico y se convierte en patrimonio colectivo.

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Durante las décadas transcurridas desde los años setenta, Totó la Momposina llevó la música tradicional colombiana a escenarios globales. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, recordó que la artista recorrió el mundo desde entonces y recalcó que “fue maestra de maestras, y siempre dejó el nombre de Colombia en alto”.

El interés de Totó la Momposina por la investigación la llevó a profundizar en la historia y los ritmos del Caribe en París - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El mismo Galán detalló que la capital fue el lugar donde Totó entregó su último concierto, en 2022, y la definió como “la mejor embajadora que Colombia hubiera podido tener”.

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En el ámbito político, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal resaltó el origen popular de la artista: “Totó la Momposina no nació en los grandes centros del poder. Nació en la Colombia profunda. En esa Colombia afro, ribereña, popular y olvidada que durante décadas fue mirada con desprecio por las élites, mientras ella la convertía en patrimonio de la humanidad.” La diputada también valoró su papel como defensora activa de la memoria colectiva, no solo a través del canto sino de la reivindicación cultural.