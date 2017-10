El año pasado Soledad Fandiño (35) hizo una breve participación en Educando a Nina como Loli Suviría Duville –una chica caprichosa y muy superficial– y lo disfrutó muchísimo. Por ello, no dudó un segundo en aceptar la propuesta de Underground de sumarse al elenco de Fanny la fan en el 2017. "Me ofrecieron interpretar a Julia Ponsi y me encantó la idea", confirma. "Era la oportunidad de trabajar con actrices a las que admiro mucho, Verónica Llinás y Andrea Bonelli, en una productora como Underground, cuyos productos son de excelencia. Lo que pasó después (N. de la R.: la tira fue levantada del aire por falta de rating y siguió online) es otra historia. La realidad es que cuando uno decide algo en la vida –y no hablo sólo de trabajo– nunca sabe si es la mejor opción, la correcta o la exitosa. Por eso yo me guío sólo por una premisa: elijo lo que creo que me va a hacer feliz. Y a mí Fanny me hizo muy feliz", concluye firme, sin melancolía.