—No, lo miro como algo que, bueno, es una gracia otorgada también, porque si no no hubiera podido hacer nada. O sea, no renunciar y retractarme de nada: yo sigo haciendo. El rock n roll es algo que está dentro mío, fue lo que yo recibí para poder expresarme. Y ahora creo que el verdadero testimonio es ese: hacer lo que siempre hice, pero en la condición en la cual me encuentro ahora.