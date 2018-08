—Me propuse no vulnerar lo que la vida no te revela. En la tradición de narrar a mi me gustan los autores que se privan de entender o controlar el mundo que crearon. Es lo más sensato. Lo sensato es el lugar del asombro, el del fantasma que narra. Si querés explicar toda la psicología del personaje y contar toda la historia redonda, quizá es muy buena historia pero perdés margen de sorprenderte a vos mismo, que sos el primer espectador. Los cuentos son para que los chicos duerman; esto no tiene esa función, es más de personaje. Como Mujer Bajo Influencia. (John) Cassavetes y (Werner) Herzog ayudaron a crear este cine donde la historia es el personaje. Por eso Toto sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, pero no es lo mismo que lo sepa el actor que contártelo en la película. Una buena actuación está respaldada por esa fe, que no necesariamente hay que transformar en un discurso explícito.