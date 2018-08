Yo no dije exactamente que Luis haya sido mi "sanador". Fue una licencia narrativa de quien me hizo la entrevista. No fueron mis palabras. En sí, he dicho, es un hecho sanador compartir el arte con un ser elevado como Spinetta, en donde se realiza con humildad, con sentido común, con amor real por lo que se hace. Principio, desarrollo y fin cada día. Respeto y el don de estar en los detalles para que te sientas Gardel. Si eso no es sanador… ¿Qué más verdad?