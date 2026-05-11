El misterioso mensaje de Ángela Aguilar en redes sociales tras la polémica del cuarto de la hija de Nodal y Cazzu

Horas después de que Nodal publicara el cuarto decorado para su hija, la cantante también reactivó su canal de WhatsApp y su Instagram. (Whatsapp Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar vuelve a las redes sociales en medio de la polémica que rodea a Christian Nodal y el presunto reencuentro que ocurría del cantante con su hija Inti, en un episodio que agitó a sus seguidores y encendió el debate sobre la vida privada de la pareja.

El detonante fue un video que Nodal publicó en su cuenta de Instagram donde mostró la habitación preparada para recibir a la pequeña Inti, cuya madre, la cantante argentina Cazzu, se encuentra de gira por EEUU y llevaría a la niña a ver a su padre este fin de semana de mayo.

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El cuarto luce una decoración completamente personalizada: tonos rosas, nopales, nubes y referencias mexicanas del desierto. El propio Nodal había adelantado en entrevistas previas que Ángela Aguilar participó en el diseño del espacio para la hija que él tuvo con su expareja.

La cantante reapareció en WhatsApp e Instagram con fotos de su vida junto a Nodal, horas después de que el sonorense publicara el cuarto que decoró para recibir a su hija Inti, en medio de una batalla legal con Cazzu. (Whatsapp Ángela Aguilar)

La publicación del sonorense no pasó desapercibida. El cantante atraviesa una batalla legal con Cazzu y, según versiones que circulan en redes sociales, no habría visto a su hija en varios meses. Nodal se separó de la intérprete argentina cuando Inti contaba con apenas 8 meses de edad, lo que convirtió el video de la habitación en blanco de críticas y comentarios encontrados.

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Así fue el regreso de Ángela Aguilar a las redes sociales

El episodio adquirió otra dimensión cuando Ángela Aguilar retomó su canal de difusión en WhatsApp poco después de que Nodal subiera el video. A través de ese canal, la hija de Pepe Aguilar compartió fotografías y videos de su vida cotidiana: viajes junto a Nodal, reuniones familiares, momentos de descanso, rutinas de ejercicio y cuidado personal.

2. Aguilar compartió imágenes de viajes, momentos en familia y una foto tomada de la mano de Nodal, y cerró la publicación con emojis de corazones, caballos y un ángel bebé que desató todo tipo de interpretaciones.(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La actividad de Aguilar no se limitó a WhatsApp. En Instagram, la cantante publicó un carrusel de imágenes que incluía postales desde su casa en Zacatecas, vuelos en avión privado, arreglos florales, paquetes del nuevo disco de Nodal, momentos de ocio frente a series de televisión y una fotografía tomada de la mano de Christian.

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Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el mensaje que acompañó la publicación: como pie de foto, Aguilar utilizó únicamente emojis, entre los que se distinguieron corazones, caballos y lo que muchos interpretaron como un ángel bebé.

La combinación de imágenes y el momento en que apareció generó una ola de reacciones en redes sociales, con interpretaciones que van desde un respaldo explícito a Nodal hasta un mensaje dirigido a quienes cuestionan su papel en la vida de Inti.

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