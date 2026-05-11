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El dolor de cabeza en la menopausia: cómo evitarlo, por qué se produce y qué hacer en estos casos

La migraña asociada a la menopausia responde a una caída abrupta de los estrógenos

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Una mujer con dolores de cabeza asociados a la menopausia
Una mujer con dolores de cabeza asociados a la menopausia (Freepik)

Junto con los sofocos y el insomnio, los dolores de cabeza recurrentes son una de las molestias más comunes en la menopausia. La etapa anterior, la de de la perimenopausia, se caracteriza por una marcada irregularidad en los niveles hormonales, por lo que pueden aparecer migrañas más intensas y frecuentes que obedecen esencialmente a los descensos bruscos de estrógenos.

Durante los años fértiles, muchas mujeres manifiestan migrañas que se relacionan directamente con el ciclo menstrual. Este fenómeno que recibe el nombre de “migraña menstrual”. La transición a la menopausia intensifica la repercusión de los cambios hormonales sobre este tipo de dolores de cabeza, en especial cuando los estrógenos disminuyen de forma abrupta. Sin embargo, una parte de las mujeres experimenta una mejoría tras la menopausia al estabilizarse los niveles hormonales en valores bajos.

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La coexistencia de migrañas junto a síntomas vasomotores persistentes, como los sofocos o los sudores nocturnos, puede estar asociada a un riesgo cardiovascular y de ictus más elevado durante la menopausia, según indica la doctora Teresa Aznar, ginecóloga de Vithas Castellón. Este dato obliga a considerar el dolor de cabeza en esta fase como un marcador potencial de salud general, más allá de su dimensión sintomática. “Visibilizar este vínculo entre menopausia y cefaleas es fundamental para que las mujeres que lo sufren no se sientan solas, y puedan identificar su causa y buscar ayuda especializada, así como comprender que estos síntomas no son imaginarios, sino parte de una compleja red de cambios biológicos, este es el primer paso para abordarlos con eficacia y mejorar la calidad de vida en esta etapa vital”.

Las migrañas pueden anticiparse por lo que se conoce como “aura”, que suele manifestarse minutos antes del dolor con síntomas como hormigueo en alguna mano o en uno de los lados de la cara, alteraciones visuales (por ejemplo, destellos de luz o puntos ciegos), dificultades en el habla, debilidad muscular o problemas en la expresión oral. Jorge Máñez, neurólogo de Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Valencia Turia, ha explicado que estos síntomas pueden confundirse inicialmente con un ictus, pero en realidad obedecen a un proceso benigno denominado depresión cortical propagada. El neurólogo añade que tales manifestaciones desaparecen generalmente en menos de una hora y pueden coincidir con el inicio de la crisis dolorosa.

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Cómo prevenir la migraña durante la menopausia

Las opciones terapéuticas incluyen medidas hormonales individualizadas, intervenciones no hormonales como fisioterapia, uso de suplementos de magnesio, técnicas de relajación y fármacos específicos para la migraña, según precisa el doctor Bas, ginecólogo de Vithas Valencia Consuelo. El especialista insiste en la necesidad de que toda mujer con cefaleas persistentes durante la menopausia acuda a un profesional sanitario para recibir un diagnóstico preciso y acceder a las alternativas más adecuadas de tratamiento.

Para hacer frente a una crisis de migraña, la intervención recomendada consiste en administrar, preferentemente durante la primera hora de dolor, antiinflamatorios convencionales, como naproxeno, ibuprofeno o dexketoprofeno, y triptanes, considerados fármacos específicos para la migraña.

Por último, los especialistas subrayan la conveniencia de descartar causas secundarias de cefalea como la hipertensión arterial, el hipertiroidismo o determinados problemas oftalmológicos y neurológicos, para lo que es imprescindible consultar siempre con el profesional adecuado.

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