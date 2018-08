"¿Te para la gente por la calle?", consultó Lucía. "Sí: hay una mística de la fotito, del recuerdo o de los videos. Y algunas cosas son insólitas. Hay muchos que me siguen por las redes sociales y me piden cositas. Y yo trato de ser generoso. Pero a veces me ponen en un compromiso porque me dicen: '¿Podés venir a nuestro casamiento y decirnos algo?'. Y bueno, tampoco puedo ir hasta tu casa", explicó el actor, y la ex modelo se lo destacó: "Sos como Hugo López, él también era perfil bajo".