Lucía destaca que su marido "no se entregaba", pero que "tampoco se lo podía decir" a su amigo. Y es muy precisa al recordar las imágenes sobre lo ocurrido ese día en el hospital. "No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: "¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!".