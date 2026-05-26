Ley Peimar: fue aprobado el proyecto que permite a la Armada Nacional seguir navegando hasta 90 días después de una captura

El proyecto fue aprobado el 25 de mayo en el Congreso de la República - crédito Armada Nacional

El 25 de mayo fue aprobado tras cuatro debates el proyecto de ley con el que se busca brindar más capacidades a la Armada Nacional para combatir la criminalidad en sus zonas de operación.

Se trata del “Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar)”, con el que se regularán todas las actuaciones contra el narcotráfico, la pesca ilegal, la trata de personas y otros delitos que son frecuentes en zonas marítimas.

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Tras la aprobación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que esta ley permitirá que la Armada sea más contundente en altamar para combatir a la delincuencia. “Aunque la Armada capture a delincuentes en áreas marítimas no tendrá que interrumpir de manera inmediata sus misiones para regresar a puerto por el habeas corpus de 36 horas, por el contrario, le brinda facultades de policía judicial a los guardacostas”, indicó el ministro Sánchez.

El proyecto le brinadará facultades de policía judicial a la Armada - crédito Armada Nacional

Las claves del proyecto

Cabe recordar que este proyecto fue presentado por el Ministerio de Defensa con el objetivo de que la Armada sea más eficaz sin dejar de cumplir con los estándares internacionales.

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Entre los aspectos que cambiarán se destaca que en actos urgentes, como la judicialización de los hallazgos en el mar, podrán llevarse a cabo en altamar gracias a herramientas tecnológicas garantizando el debido proceso durante el procedimiento penal.

Uno de los argumentos para hacer esta modificación es que en algunos casos eran liberados algunos procesados porque el tiempo entre la detención y la legalización de su captura había superado los límites.

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Las embarcaciones de la Armada tienen provisiones para 90 días - crédito Armada Nacional

El proyecto introduce un procedimiento especial de interdicción marítima dentro del proceso penal ordinario regulado por la Ley 906. La principal novedad consiste en permitir que las unidades de guardacostas y buques que detectan embarcaciones sospechosas en alta mar, más allá de las 24 millas náuticas, no deban regresar inmediatamente a puerto tras una detención.

“Hasta ahora, al interceptar una embarcación y hallar indicios de delitos como narcotráfico, pesca ilegal o trata de personas, los agentes estaban obligados a retornar a tierra, lo que facilitaba estrategias de distracción utilizadas por grupos armados, que enviaban embarcaciones señuelo con pequeñas cantidades de droga para distraer a las autoridades y permitir el paso de cargamentos mayores”, explicó Alexandra González Zapata, secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa.

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Se prevé que el proyecto será firmado por el presidente Gustavo Petro antes de la segunda vuelta presidencial y que con esto las cifras de incautaciones marítimas podrán aumentar a corto plazo.

“Con las modificaciones se les otorga facultades temporales de policía judicial a la Armada Nacional y se evita la interrupción de las operaciones de control y soberanía marítima. Así, cuando durante la misma misión identifican nuevas embarcaciones sospechosas, pueden proceder a su detención sin regresar a puerto, reforzando la capacidad de respuesta y la eficacia en la lucha contra delitos marítimos”.

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La Armada Nacional proyecta que las incautaciones aumentarán en un 40% - crédito Armada Nacional

La nueva ley permitirá que los buques permanezcan hasta 45 días en alta mar después de una interdicción, lo que se ajusta a la capacidad logística de estas embarcaciones, preparadas para operar durante largos periodos con almacenamiento de víveres y espacios para tripulaciones y detenidos. Esta modificación reducirá costos operacionales y aumentará la presencia institucional en corredores marítimos utilizados para el tráfico de drogas hacia distintos continentes. Además, la Armada estima que estas nuevas facultades podrían incrementar los resultados operacionales contra el narcotráfico marítimo en un 40%.

Desde la Armada Nacional explicaron que las embarcaciones tienen capacidad para almacenar víveres y agua para 90 días, es decir que no habrá argumentos para que los capturados sean llevados inmediatamente a tierra; además, se confirmó que Colombia supera las 200 toneladas de cocaína incautadas durante 2026 y que se espera que con la aprobación del proyecto esta cifra sea altamente superada para el segundo semestre del año para impedir el paso de drogas hacia Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.

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