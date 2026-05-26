Sociedad

Video: una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

Ocurrió en Neuquén. La gresca quedó registrada por las cámaras de seguridad y se viralizaron rápidamente en redes. Una mala atención habría disparado la pelea

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Una discusión verbal que parecía resolverse terminó en golpes, tirones de pelo y empujones, cuando la cajera pronunció una frase que hizo regresar a la clienta de forma abrupta al local y reavivó el enfrentamiento frente a otros clientes

Una discusión por el trato recibido en un almacén de barrio derivó en una pelea física entre una clienta y la dueña del local, en Neuquén. El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se propagó con rapidez por redes sociales, donde acumuló cientos de reacciones.

Todo comenzó cuando la hermana de la protagonista compró papas fritas en el almacén y, según la versión de la familia, recibió un trato inadecuado por parte de la propietaria. Minutos después, la joven regresó al local con la bolsa de papas en mano para reclamar por lo ocurrido. La respuesta de la dueña fue, según los comentarios sobre el episodio que trascendieron en redes, despectiva y la discusión verbal escaló con rapidez.

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En un momento que quedó registrado en las cámaras, la clienta arrojó el paquete de papas contra la dueña. Ese fue el punto de quiebre: ambas mujeres se agarraron del pelo y el intercambio de golpes y empujones se prolongó por varios minutos dentro del comercio, frente a otros clientes que se encontraban en el lugar.

Cuando la situación parecía encaminarse a una resolución y la clienta se disponía a retirarse, una frase pronunciada por la cajera la hizo volver de forma abrupta, según recogió la agencia NA. Eso al parecer reavivó el enfrentamiento y lo tornó más violento.

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La clienta arrojó la bolsa de papas fritas contra la dueña del almacén, lo que desencadenó el enfrentamiento físico dentro del comercio
La clienta arrojó la bolsa de papas fritas contra la dueña del almacén, lo que desencadenó el enfrentamiento físico dentro del comercio

Un joven que realizaba compras en el local intentó separarlas, pero no pudo controlar la situación. El forcejeo continuó hasta que dos personas más ingresaron al comercio y lograron apartar a las mujeres.

Entre los objetos que terminaron en el piso durante el altercado estaba la caja registradora del negocio.

Vecinos del barrio también colaboraron para poner fin al incidente. Hasta el momento, ninguna de las partes radicó una denuncia formal y no se reportaron heridas de gravedad en ninguna de las involucradas.

El video circuló en Instagram y otras plataformas digitales, donde generó cientos de comentarios y reacciones en pocas horas.

Violenta pelea entre dos jinetes a rebencazos durante la celebración del 25 de mayo en Berazategui

El episodio ocurrió en Berazategui

Dos jinetes de diferentes agrupaciones gauchas se pelearon a rebencazos en pleno desfile por los festejos del 25 de Mayo en la localidad bonaerense de Berazategui, ante la mirada atónita de decenas de familias que participaban del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista.

El violento episodio, registrado por vecinos con sus teléfonos, se viralizó en redes sociales y generó indignación colectiva entre los asistentes a la celebración patria.

Todo ocurrió el lunes por la tarde sobre la Avenida Vergara y calle 17, en el marco de los festejos oficiales organizados por la comuna para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El desfile de las agrupaciones gauchas junto a sus caballos era la atracción más esperada de una jornada que incluía shows en vivo, ballets folclóricos y puestos de comidas típicas.

La secuencia registrada en los videos muestra cómo una discusión entre dos hombres montados a caballo escaló hasta convertirse en una agresión física en medio de la calzada. Los protagonistas se azotaron mutuamente con rebenques —látigos cortos de cuero utilizados en tareas rurales y para conducir caballos— sin reparar en la cercanía del público.

Otros integrantes de las agrupaciones tradicionalistas cruzaron sus propios caballos e intercambiaron gritos para intentar separar a los dos hombres, aunque la disputa continuó sobre la avenida hasta que ambos jinetes desaparecieron de la escena a pleno galope.

Según informó El Día, el cruce habría tenido origen en una discusión de tránsito entre los dos jinetes.

Ni la Municipalidad de Berazategui ni la policía local emitieron un parte oficial sobre el episodio. Tampoco se reportaron heridos graves ni personas demoradas tras el incidente en la vía pública, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

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