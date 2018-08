La pareja de Benjamín Vicuña grabó un video con un mensaje especial para la productora, que lo vio en vivo en el programa Cortá por Lozano el lunes. "Quería agradecerte por haberme elegido en ese casting con mis diez años, aunque era muy sobreactuada, no sé cómo me elegiste. Gracias a vos y tus programas me di cuenta cuál era mi vocación, mi pasión. Estoy feliz de que la vida nos haya reencontrado ya de más grandes", dijo la actriz.