En ese camino, fueron fundamentales las charlas con amigas como Fernanda Longo, Libertad Borda y otros académicos que me ayudaron a ver que si, que valía la pena profundizar este camino. Empecé los estudios y, de manera inesperada, a los dos meses me fui por un fin de semana a Buenos Aires. En esos días, me pude encontrar con Cris, que me dio una devolución del texto y la entrevista para Playboy, y para sorpresa de la editorial que me dijo que no, me senté a almorzar con Mirtha Legrand.