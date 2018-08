"Yo no busqué mi destino. Es extraño lo que estoy diciendo, pero es así. Yo de hecho estudié para asistente social y no logré recibirme porque cerraron la facultad. Fue en la época militar. Fueron años de espanto. Y también me casé y tuve a mis hijos más o menos en esa fecha. Y la vida no sé por qué me fue llevando para otro lado", comentó ante una audiencia de jóvenes emocionados por escuchar a la hacedora de tantos éxitos y a quien también formó parte de su infancia y adolescencia.