Los rostros de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: la Policía Nacional pide colaboración ciudadana

Imagen difundida por la Policía Nacional de los 12 criminales más buscados por Reino Unido (Policía Nacional)

El Ministerio del Interior ha presentado en Alicante la nueva fase de la Operación Captura, una campaña en la que participa junto a las autoridades policiales británicas destinada a localizar a los 12 fugitivos más buscados del Reino Unido ante las sospechas de que estos individuos permanezcan ocultos en zonas españolas con una alta densidad de residentes británicos.

El despliegue operativo se focaliza en áreas como la Costa del Sol, el Levante o Canarias. Concretamente, la policía ha solicitado la colaboración ciudadana en localidades como Marbella, Alicante, Málaga o Tenerife para identificar a estos sujetos, todos ellos varones y vinculados a delitos de elevada gravedad.

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Desde 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han procedido a la detención de 254 fugitivos británicos con órdenes internacionales de búsqueda y captura en territorio español, de los cuales 86 arrestos se han realizado en la provincia de Málaga y 54 en Alicante.

“El hecho de perseguir al fugitivo implica reconocer a las víctimas y constituye un acto de justicia, porque supone empatizar con su pérdida o sufrimiento”, ha sostenido Javier Marín, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, durante el acto de apertura.

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Qué se sabe sobre los fugitivos

La campaña Operación Captura, impulsada hace dos décadas por las agencias británicas NCA y Crimestoppers, ha resultado en la localización de 98 fugitivos de un total de 111 identificados públicamente.

Rob Jones, director general de Operaciones de la NCA, ha remarcado que “España no es un refugio seguro para fugitivos y esta colaboración ha demostrado una y otra vez que, si huyes, no dejaremos de buscar. Te encontraremos y te traeremos de vuelta para que te enfrentes a la justicia”.

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Buscados por fraude, asesinato y narcotráfico

La lista de los 12 más buscados, conocida como Most Wanted, incluye perfiles como el de Simon Dutton, de 49 años, buscado por dirigir importaciones masivas de cocaína y actividades de blanqueo de capitales, incluyendo una incautación valorada en 1,5 millones de libras. Como se ilustra en la imagen difundida por la policía, Dutton presenta tatuajes y cicatrices que podrían ayudar a su identificación.

Otro perfil es el de Dean Eighteen, de 48 años, imputado por reclamaciones de IVA fraudulentas como administrador único de dos empresas, quien habría abandonado el Reino Unido en enero de 2019. En casos de mayor gravedad, figura Derek McGraw Ferguson, de 62 años, reclamado por el asesinato de Thomas Cameron en Glasgow en 2007, y que podría vivir bajo una identidad falsa.

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El listado incorpora otros fugitivos como Philip Barry Foster, de 50 años, pendiente de cumplir una condena de ocho años y medio por fraude y blanqueo de capitales; Alexsandr Kuksov, ciudadano ruso de 23 años, vinculado al blanqueo de millones de libras entre septiembre y octubre de 2022; Spencer Dillon Lamb, de 33 años, buscado por tráfico y cultivo de drogas y caracterizado por numerosos tatuajes; Liam Michael Murray, de 34 años, implicado en el suministro de cocaína, cannabis y tenencia de dinero ilícito; Francis David Parker, de 40 años, ligado a la organización criminal Coggins por actividades de gestión y recaudación de fondos ilegales; Kevin Thomas Parle, de 45 años, buscado por los asesinatos de Liam Kelly (2004) y Lucy Hargreaves (2005), con posibles vínculos en el sur de España.

Completan la lista Matthew Purves, de 41 años, relacionado con tráfico de cocaína en el Reino Unido y conexiones con el sur de España, Corby y Peterborough; John Rocks, de 37 años, acusado de delitos sexuales cometidos entre 2012 y 2022; y Charlie Salisbury, de 34 años, solicitado por delitos de narcotráfico y blanqueo, con múltiples tatuajes, entre ellos una carpa koi y un dragón en el brazo derecho.

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“Durante 20 años, Crimestoppers ha trabajado junto a la NCA y nuestros socios españoles de las fuerzas del orden para garantizar que los delincuentes que huyen del Reino Unido no escapen a la justicia”, ha expresado Lord Ashcroft, fundador de Crimestoppers, mediante el comunicado difundido por el Ministerio del Interior.

Las autoridades han hecho un llamamiento a quienes puedan aportar cualquier dato sobre el paradero de estos individuos, facilitando tanto los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062) como el canal online de denuncias anónimas gestionado por Crimestoppers.

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