El momento de éxito y de fama que está atravesando es el contexto en el cual llegará a la Argentina para dar un show exclusivo para sus fans el día 20 de octubre. Luego de su paso por el Lollapalooza donde tocó sus temas más famosos como "Havana" y "Never Be The Same", la artista se presentará el 20 de octubre en el estadio DirectTV Arena, en el marco de su gira "Never Be The Same", siendo uno de los shows más esperados del año.