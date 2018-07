"Eso me deja una enseñanza increíble", conmovía con su relato sobre los mellizos que tienen Síndrome de Down y que asisten a CCRAI (Centro de Capacitación y Recursos para la Inclusión), en donde les enseñaron a viajar solos en colectivo. "Es una lástima que Alicia no esté presente para ver la evolución de los melli", se lamentaba Garzón sobre la actriz que murió a causa de un cáncer de colon.