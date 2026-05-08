Ante decisión de Mario Delgado, Coparmex rechaza la cancelación anticipada del ciclo escolar y pide medidas diferenciadas por región

Tras la decisión de Mario Delgado sobre acortar el calendario escolar 2025-2026. (Cuartoscuro)

Luego de que el pasado 7 de mayo de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, diera a conocer cambios en el calendario escolar 2025-2026, por supuesta “ola de calor” y el Mundial de Futbol, la noticia generó cuestionamientos y polémica en diferentes sectores. Este viernes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó tal decisión, debido a que advierte afectaciones en el aprendizaje, altera la dinámica de las familias y genera incertidumbre en la organización laboral y productiva del país.

La agrupación empresarial advirtió que la medida golpea de manera desproporcionada a las mujeres trabajadoras: de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2025 alrededor de 17.7 millones de mujeres combinaron labores de cuidado con un empleo, y para muchas de ellas la escuela representa el espacio seguro donde sus hijas e hijos permanecen durante la jornada laboral.

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Coparmex pide medidas diferenciadas por entidad

Coparmex reconoció la necesidad de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante condiciones climáticas extremas, pero sostuvo que la solución no debe ser concluir de manera anticipada el ciclo escolar en todo el país. En su lugar, el organismo propuso implementar esquemas que permitan terminar adecuadamente las actividades académicas:

Ajustes de horario por zona escolar

Clases híbridas o modalidades flexibles

Adecuaciones temporales de infraestructura

Medidas diferenciadas por entidad, municipio o región

Calendario de la SEP con modificaciones. (SEP)

La agrupación también señaló que la SEP cuenta con facultades para modificar el calendario escolar oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero que cualquier cambio debe realizarse con claridad normativa, sustento técnico y procedimientos formales.

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Los anuncios sin suficiente precisión -advirtió la Confederación- generan incertidumbre para escuelas, docentes y padres de familia, además de obligar a las empresas a reorganizar horarios y dinámicas laborales ante cambios imprevistos.

México no ha logrado revertir el rezago educativo

Coparmex alertó que reducir semanas efectivas de clase agrava un problema que el sistema educativo mexicano arrastra desde hace años. Los resultados de PISA 2022 colocaron al país en el lugar 35 de 37 naciones de la OCDE. A ello se suma que, según datos del INEGI, el rezago educativo afecta al 19.4% de la población y mantiene una tendencia al alza desde 2016.

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En ese escenario, el organismo consideró que disminuir el tiempo de aprendizaje envía una señal equivocada para un sistema que requiere fortalecerse.

Coparmex propone construir alternativas junto con autoridades y familias

La Confederación llamó a construir soluciones viables en conjunto con autoridades educativas, especialistas, docentes y la Asociación Nacional de Padres de Familia. Entre sus propuestas, planteó fortalecer la infraestructura escolar, especialmente en ventilación, acceso a agua y espacios adecuados, para que los planteles puedan enfrentar fenómenos climáticos extremos sin sacrificar la formación de los estudiantes.

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La ilustración muestra un calendario escolar de la SEP con días tachados en rojo indicando un posible adelanto en el fin de ciclo, junto al balón Trionda del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coparmex subrayó que las decisiones en materia educativa son estratégicas para la competitividad, la movilidad social y el desarrollo del país, y que deben tomarse con responsabilidad, sustento técnico y visión de Estado.

Mario Delgado contradice a Claudia Sheinbaum

El secretario de Educación, Mario Delgado, dio por confirmada la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, en una postura que contrasta con la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde Palacio Nacional sostuvo en su conferencia matutina que el ajuste al calendario escolar por el Mundial 2026 aún no estaba definido.

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Mientras Sheinbaum insistió en que la propuesta de adelantar las vacaciones de verano era solo una sugerencia surgida a petición del magisterio y de los titulares estatales de educación, Delgado insistió en que la medida ya es un hecho:

“Bueno, ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso de clases. Sí, vamos a salir el cinco porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del mundial. Entonces, salimos el cinco, los maestros salen el doce por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso”.

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