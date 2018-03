"Ayudaba a los clientes a cargar las cosas del carrito a su auto y me daban propina. No tenía un sueldo fijo", explica Brian, quien volvió a trabajar cuando dejó de grabar pero no se sentía cómodo: "La gente me reconocía y a mí me daba cosa. Yo soy actor y estaba ahí… era muy raro. Un contraste muy grande".