"Cada tanto, me ponía la prótesis dental, me miraba al espejo y decía alguna palabra, o usaba alguna expresión de mi personaje, para ver qué me pasaba y asegurarme de que Diosito siguiera en mí y no se me fuera", dice quien, después de grabar El Marginal, debió ponerse en el rol de otros papeles en las ficciones Educando a Nina, Fanny la fan, y en las películas Santiago Apóstol y Perdida.