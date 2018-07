-¿Y por qué tendría que estar tirada en una zanja si fuera por sus tres destinos?

-Y… mi papá no estaba, yo no tenía familia, después me fui a Israel, volví y me quedé viuda… Pero la vocación me salvó. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar pensaba todo el día. Y cuando volví a sentir el perfume de Buenos Aires dije: "de acá no me voy más". Y no me fui.