"Esta anécdota te va a gustar. Yo estaba en una reunión de las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, que es un congreso internacional que organiza la Universidad de Córdoba. Como te imaginarás, en un congreso internacional de finanzas públicas están todos los que aman al sector público, y yo odio al sector público, odio al Estado. Entonces, cuando termino de exponer, una de las personas que estaban ahí dice: 'Mire Milei, usted es un provocador. Si usted viene a un congreso de finanzas públicas a decir que quiere eliminar al Estado, es un provocador. No es el lugar, acá pensamos todos lo opuesto'. Sin embargo después me dice, 'le tengo que reconocer que es el mejor expositor que vi en mi vida, salvo por un italiano que cantaba sus presentaciones'. Te imaginarás, en ese momento me sentía desafiado. Y frente a ese desafío, mientras que ganaba tiempo, le digo a la gente: '¿A ustedes les gusta la ópera?' 'Sí', dicen. '¿Y les gusta Verdi?', 'Sí'. Les digo: '¿Conocen La traviata?' 'Sí, sí, claro. Es más, hay un aria muy famosa que se llama El brindis', mientras tanto yo estaba construyendo la historia. Entonces digo: '¿A alguno le molesta que yo me ponga a cantar?' Y el remate de mi presentación la hice cantando algo que era así: "Gastar, y gastar y gastar y gastar esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no alcanzaran más ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar y gastar y gastar esa es nuestra regla fiscal'.