La "situación" a la que hace referencia Sorrenti, por supuesto, es la invitación de Silenzi a Noya para ver al equipo de Jorge Sampaoli, y la foto que se tomaron juntos: "Le pregunté (si pasó algo entre ellos) y me dijo que no, que se llevaban muy bien… Qué se yo. No sabía que iba a ver el partido a la casa de ella. Yo estaba en la casa de mi mamá viendo el partido con mis hermanos y después entré a Instagram y vi todos los mensajes que me llegaron diciendo '¿viste las fotos?' Cuando las vi, dije '¿qué está pasando acá?' Porque si invito a un amigo a ver el partido no lo recibo con la remerita atada".