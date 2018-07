—Cuando era chico, los famosos chicos de la escuela que me cargaban porque no veía, qué sé yo. Pero la verdad que yo tomé con tanta naturalidad lo mío que no me afectó nunca, ¿viste? Por ahí es muy fuerte para una persona que no tiene la experiencia de no ver pensar que, no sé… Yo mismo te puedo decir que para mí ser flaco, ser rengo, ser gordo o no ver es lo mismo. Es lo mismo porque es una característica que existe y que tenemos. Entonces, siempre lo vi así . Yo trataba de no decir nada porque sentía que era normal. Y además, también es reconocerse uno como es. Y me sirvió para asumir quien soy, y eso es lo lindo: poder convertir un prejuicio en algo lindo.