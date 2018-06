—Cuando empecé a dejar de tomar alcohol, porque entonces te tenés que enfocar en un objetivo claro. Y debés hacer varias cosas que te conduzcan a ese objetivo. Tu cabeza va dirigiendo las acciones para llegar a eso. Y al tener ese objetivo uno maneja mejor los tiempos, no desperdicia. "¿Esto me sirve para lo que quiero llegar? No. ¡Chau!". A veces decir que no resulta engorroso para mucha gente, o a un tercero le puede llegar a molestar. Se acerca: "¿Tenés 15 minutos para mí?". "No, no tengo ahora, disculpame". De buena manera. "Eh, ¿cómo me vas a decir que no?". "No los tengo". Y aprender a decir que no. A mí no me cuesta tanto, me ayudó a enfocarme. Cuando en el año 2000 me reuní con Charly para hacer la reunión de Sui Generis, y él llevaba tres años de rehabilitación, le dije: "Voy a plantearte unos puntos para llegar al objetivo. Si cumplimos esos puntos lo vamos a poder hacer; si no, no". Y él los cumplió, a rajatabla.